Kisah Cewek Amerika Dideportasi Gegara Buka Kelas Retreat Seksual di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - JRG, 44, tak bisa lagi berlibur ke Bali untuk jangka waktu yang tak bisa ditentukan.

Cewek bule asal Amerika Serikat ini dideportasi melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Kamis (18/9) sore pukul 16.30 WITA.

Namanya bahkan telah dimasukkan dalam daftar penangkalan oleh Ditjen Imigrasi.

Warga negara asing (WNA) ini ditendang keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan maskapai EVA Air, rute Denpasar - Taipei - Los Angeles.

“Deportasi dilakukan karena yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan mengadakan kegiatan kelas retreat seksual di Bali,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Winarko, Jumat (19/9).

Menurut Winarko, penangkapan JRG bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas bule perempuan itu selama di Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai melakukan pengawasan lapangan serta pemantauan secara siber.

Hasilnya, ditemukan bukti bahwa JRG membuka kelas “Intimacy Mastery Retreat” selama rentang 4 – 8 September 2025 di sebuah vila di Seminyak.