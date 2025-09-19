Cewek Amerika Dideportasi, Gegara Buka Kelas Retreat Seksual di Seminyak Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tindakan tegas kembali diambil jajaran Kantor Imigrasi Ngurah Rai terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian selama berlibur di Bali.

Seorang cewek bule asal Amerika Serikat berinisial JRG, 44, dideportasi melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Kamis (18/9) sore pukul 16.30 WITA.

JRG ditendang keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan maskapai EVA Air, rute Denpasar - Taipei - Los Angeles.

“Deportasi dilakukan karena yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan mengadakan kegiatan kelas retreat seksual di Bali,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Winarko, Jumat (19/9).

Menurut Winarko, JRG diamankan Tim Inteldakim Imigrasi Ngurah Rai pada Selasa (16/9) lalu saat hendak melakukan perjalanan ke Jakarta.

Namun, sebelum meninggalkan Bandara Gusti Ngurah Rai, JRG ditangkap karena telah melakukan aktivitas ilegal selama berada di Bali.

Berdasar hasil pemeriksaan, JRG dinyatakan melanggar Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

JRG akhirnya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan.