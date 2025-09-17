Polisi Denpasar Tangkap 5 Tersangka Pencurian, 1 Korban Tewas Dalam Aksi Curas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan berhasil menangkap lima tersangka yang terlibat kasus curanmor dan pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan seorang perempuan di wilayah Panjer, Denpasar Selatan.

Pada Sabtu, 6 September 2025, di Jalan Tukad Pancoran, Denpasar, seorang korban bernama Erna Pujiastuti terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya ditarik paksa oleh pelaku MZ, 26, asal Magelang, Jawa Tengah.

Korban Erna Pujiastuti sempat dilarikan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar, tetapi nyawanya tidak tertolong.

“Pelaku ditangkap di tempat indekosnya di Jalan Tukad Petanu setelah tim opsnal melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV.

Motifnya karena masalah ekonomi,” ujar Wakapolsek Denpasar Selatan AKP Gede Suardika, kemarin (16/9).

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor, tas, dompet berisi uang tunai Rp 169 ribu, pakaian, serta telepon genggam.

Penyidik Polsek Denpasar menjerat tersangka MZ dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Polsek Denpasar Selatan juga berhasil mengungkap serangkaian kasus curanmor.