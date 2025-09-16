Eks Bangunan Matahari Kuta Square Ludes Terbakar, Penyebab Misterius

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 21:56 WIB
Tim Labfor Polda Bali memeriksa eks bangunan Matahari Kuta Square yang terbakar, Selasa (16/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Kebakaran terjadi di lantai II bangunan kosong eks Matahari Kuta Square di Jalan Tegal Wangi, Kuta, Badung, Selasa (16/9) pagi pukul 06.50 WITA.

Api dilaporkan melahap plafon bangunan, instalasi bekas listrik, pipa bekas saluran air, serta material glasswool peredam ruangan.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui seorang sekuriti hotel berinisial R (26), yang melihat kepulan asap dari ventilasi bangunan.

Saksi kemudian melaporkan kepada rekannya dan pihak terkait.

Tak lama berselang, enam unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Badung tiba di Lokasi.

Tim pemadam baru berhasil memadamkan api sekitar pukul 09.30 WITA atau hampir tiga jam setelah api berkobar.

“Kami segera mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang police line setelah api padam,” ujar Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra.

Kompol Agus Riwayanto belum berani memastikan penyebab terbakarnya bekas mal terbesar di kawasan wisata Pantai Kuta itu.

