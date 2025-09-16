JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Tangkap 3 Pengedar 4.000 Tablet Obat Keras Daftar G, Efeknya Bahaya

Polda Bali Tangkap 3 Pengedar 4.000 Tablet Obat Keras Daftar G, Efeknya Bahaya

Selasa, 16 September 2025 – 21:42 WIB
Polda Bali Tangkap 3 Pengedar 4.000 Tablet Obat Keras Daftar G, Efeknya Bahaya - JPNN.com Bali
Wadireskrimsus Polda Bali AKBP Nengah Sadiarta, menunjukkan tiga tersangka dan barang bukti obat keras daftar G di Mapolda Bali, Selasa (16/9). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali berhasil membongkar kasus tindak pidana Kesehatan bidang farmasi yang melibatkan tiga orang tersangka.

Ketiga tersangka ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang termasuk ke dalam obat keras daftar G.

Ketiga tersangka itu adalah BJR, 21; EW, 24 dan MAF, 25.

Baca Juga:

Ketiganya diamankan dalam rentang waktu berbeda antara 12 dan 14 September 2025 di tempat berbeda di wilayah Badung dan Denpasar.

“Mereka diamankan karena menjual obat keras dengan barang bukti 4.000 butir tablet berlogo Y dan DMP.

Salah satu pelaku berinisial BJR adalah seorang residivis,” ujar Wadireskrimsus Polda Bali AKBP Nengah Sadiarta, Selasa (16/9).

Baca Juga:

Menurut AKBP Nengah Sadiarta, para pelaku nekat menjual barang terlarang itu untuk mendapat keuntungan pribadi.

“Para pelaku mendapat barang haram tersebut setelah dipesan melalui Facebook atas nama Rohan yang berada di Jember, Jawa Timur,” kata mantan Kapolres Klungkung dan Karangasem itu.

Jajaran Polda Bali berhasil membongkar kasus tindak pidana Kesehatan bidang farmasi yang melibatkan tiga orang tersangka setelah terlibat peredaran obat keras.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali obat keras Obat Keras Daftar G residivis Tindak Pidana Kesehatan Efek Obat Keras pengedar BPOM

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen

  2. Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong

  3. Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU