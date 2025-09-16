10 Kamar Indekos di Tanjung Benoa Benoa Terbakar, Begini Kronologinya

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 20:54 WIB
10 kamar indekos di Jalan Telaga Waja, Banjar Tengkulung, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, ludes terbakar, Selasa (16/9) pagi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Sebuah rumah kontrakan semipermanen yang difungsikan sebagai tempat indekos di Jalan Telaga Waja, Banjar Tengkulung, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ludes terbakar, Bali, Selasa (16/9) pagi.

Dalam musibah tersebut, sebanyak 10 kamar indekos habis dilalap si jago merah dengan taksiran kerugian mencapai Rp 25 juta.

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 07.30 WITA oleh salah satu penghuni indekos, Andre Cahyono (36).

Saat itu, Andre Cahyono baru pulang kerja dan tengah beristirahat.

Tetiba istrinya berteriak setelah melihat api menyala dari luar bedeng.

Andre segera bangun dan mengevakuasi anak serta sejumlah dokumen penting.

Andre Cahyono bahkan sempat merobohkan garasi berbahan kayu dan seng agar api tidak cepat merambat ke kamarnya.

“Setelah mengamankan anak dan barang, saya bersama warga berusaha memadamkan api sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran,” ujar Andre Cahyono.

