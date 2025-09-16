Ini Identitas & Peran 14 Demonstran yang Jadi Tersangka, Ojol Hingga Mahasiswa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Polda Bali resmi menetapkan 14 orang demonstran sebagai tersangka, dengan perincian 10 orang dewasa dan empat anak-anak.

Menurut Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, ke 14 tersangka terbukti melakukan perusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali.

“10 tersangka dewasa saat ini telah ditahan di Rutan Polda Bali, sementara empat anak-anak dikembalikan ke orang tua masing-masing,” ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Selasa (16/9).

Berikut Identitas 10 Tersangka dan Perannya:

Tersangka Dewasa:

1. FI, 19 tahun, pekerjaan ojol, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Wanasari, Denpasar.