JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ini Identitas & Peran 14 Demonstran yang Jadi Tersangka, Ojol Hingga Mahasiswa

Ini Identitas & Peran 14 Demonstran yang Jadi Tersangka, Ojol Hingga Mahasiswa

Selasa, 16 September 2025 – 20:41 WIB
Ini Identitas & Peran 14 Demonstran yang Jadi Tersangka, Ojol Hingga Mahasiswa - JPNN.com Bali
Seorang pria dibawa oleh aparat Kepolisian Daerah Bali saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Polda Bali resmi menetapkan 14 orang demonstran sebagai tersangka, dengan perincian 10 orang dewasa dan empat anak-anak.

Menurut Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, ke 14 tersangka terbukti melakukan perusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali.

“10 tersangka dewasa saat ini telah ditahan di Rutan Polda Bali, sementara empat anak-anak dikembalikan ke orang tua masing-masing,” ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Selasa (16/9).

Baca Juga:

 

 

Berikut Identitas 10 Tersangka dan Perannya:

Baca Juga:

Tersangka Dewasa:

1. FI, 19 tahun, pekerjaan ojol, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Wanasari, Denpasar.

Penyidik Polda Bali resmi menetapkan 14 orang pengunjuk rasa sebagai tersangka, dengan perincian 10 orang dewasa dan empat anak-anak.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   demonstran demonstrasi demo unjuk rasa Bali tersangka ojol mahasiswa pelajar polda bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen

  2. Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong

  3. Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU