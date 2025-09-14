Apartemen di Jalan Gunung Soputan Denpasar Bali Dibobol, Pria Ini Pelakunya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian kembali terjadi seusai banjir besar melanda Bali.

Kamar A301 Apartemen Ganindha di Jalan Gunung Soputan, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, yang ditempati korban Dion, 23, asal Medan, Sumatra Utara dibobol maling, Kamis (11/9) malam.

Pelaku dengan mudah mengambil lima buah ponsel mahal milik korban.

Mulai dari iPhone 11 64 GB, iPhone 11 128 GB warna putih, iPhone 11 64 GB warna putih, iPhone 11 256 GB warna hitam dan iPhone 13 128 GB warna pink.

Kejadian tersebut mengakibatkan korban merugi sebesar Rp 25 juta.

“Kejadian terungkap ketika korban baru landing di Bali pukul 22.20 WITA.

Korban lalu menuju rumahnya di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Minggu (14/9).

Namun, baru sampai di TKP, korban Dion mendapati kamarnya berantakan dan terdapat bercak kaki di lantai.