JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Aldi Pratama Ditemukan Tewas di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa Bali, RIP!

Aldi Pratama Ditemukan Tewas di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa Bali, RIP!

Sabtu, 13 September 2025 – 11:53 WIB
Aldi Pratama Ditemukan Tewas di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa Bali, RIP! - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Aldi Pratama, 25, yang hilang seusai menarik jukung di Pantai Kelan, Jumat (12/9) petang kemarin. Jenazah korban ditemukan, Sabtu (13/9) di dermaga selatan alur Pelabuhan Benoa, Denpasar. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Korban terseret arus dan tenggelam di Pantai Kelan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Sabtu (13/9).

Jenazah korban Aldi Pratama (25) ditemukan nelayan yang sedang melaut di Dermaga Selatan Alur Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada tim SAR gabungan yang sedang melaksanakan penyisiran di darat.

Baca Juga:

"Saat penyisiran darat tim SAR menerima informasi ada penemuan korban oleh nelayan setempat.

Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi penemuan korban," ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Sophie Ardi, Sabtu (13/9).

Jenazah korban ditemukan pada pukul 07.45 WITA.

Baca Juga:

Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan langsung ke titik penjemputan tersebut dengan menggunakan jukung nelayan.

Setelah dievakuasi, korban dibawa menuju Pantai Kelan bagian timur.

Jenazah korban Aldi Pratama (25) ditemukan nelayan yang sedang melaut di Dermaga Selatan Alur Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Aldi Pratama Pantai Kelan jukung tewas Bali pelabuhan benoa Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa basarnas bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Kecewa Johnny Jansen Setelah Joao Ferrari Absen Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Respons Kecewa Johnny Jansen Setelah Joao Ferrari Absen Kontra Persija

  2. Komdis PSSI Bikin Bali United Merugi, Joao Ferrari Absen Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Bikin Bali United Merugi, Joao Ferrari Absen Kontra Persija

  3. 5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU