Aldi Pratama Ditemukan Tewas di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa Bali, RIP!

bali.jpnn.com, KUTA - Korban terseret arus dan tenggelam di Pantai Kelan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Sabtu (13/9).

Jenazah korban Aldi Pratama (25) ditemukan nelayan yang sedang melaut di Dermaga Selatan Alur Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada tim SAR gabungan yang sedang melaksanakan penyisiran di darat.

Baca Juga: Pemuda 25 Tahun Hilang saat Memindahkan Jukung di Pantai Kelan Bali

"Saat penyisiran darat tim SAR menerima informasi ada penemuan korban oleh nelayan setempat.

Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi penemuan korban," ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Sophie Ardi, Sabtu (13/9).

Jenazah korban ditemukan pada pukul 07.45 WITA.

Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan langsung ke titik penjemputan tersebut dengan menggunakan jukung nelayan.

Setelah dievakuasi, korban dibawa menuju Pantai Kelan bagian timur.