JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Dua Pengedar SS Ditangkap Polisi di Jembrana, Arahan Bandar dari Denpasar

Dua Pengedar SS Ditangkap Polisi di Jembrana, Arahan Bandar dari Denpasar

Sabtu, 13 September 2025 – 08:45 WIB
Dua Pengedar SS Ditangkap Polisi di Jembrana, Arahan Bandar dari Denpasar - JPNN.com Bali
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus narkotika di Negara, Kabupaten Jembrana, Jumat (12/9). Foto: ANTARA/Gembong Ismadi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim Opsnal Satnarkoba Polres Jembrana, Bali menangkap dua orang tersangka pengedar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu (SS) seberat hampir satu ons.

Sabu-sabu dengan berat 99,23 gram neto itu disita dari dua orang pengedar berinisial STP (22) dan MD (25) yang ditangkap di wilayah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana.

Selain sabu-sabu, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor dan telepon genggam yang digunakan pelaku sebagai alat transaksi.

Baca Juga:

"Untuk wilayah Jembrana, sabu-sabu seberat itu termasuk barang bukti lumayan besar," kata Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Jumat (12/9) kemarin dilansir dari Antara.

Menurut Kapolres Jembrana, kasus narkoba ini terungkap setelah tim dari Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian setelah mendapat informasi akan adanya transaksi sabu-sabu di wilayah Kecamatan Mendoyo.

Saat melakukan penyelidikan di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, petugas melihat dua sepeda motor mencurigakan yang dikendarai STP (22) dan MD (25).

Baca Juga:

"Kami melihat STP menaruh sesuatu yang mencurigakan di pinggir jalan.

Langsung kami tangkap beserta barang bukti sabu-sabu," katanya.

Tim Opsnal Satnarkoba Polres Jembrana, Bali menangkap dua orang tersangka pengedar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu (SS) seberat hampir satu ons.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pengedar narkoba pengedar narkoba bandar bandar narkoba Jembrana Denpasar polres jembrana sabu-sabu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol

  2. Carlos Eduardo Bongkar Kunci Gawang Persija Sulit Dibobol, Bali United Harus Tahu - JPNN.com Bali

    Carlos Eduardo Bongkar Kunci Gawang Persija Sulit Dibobol, Bali United Harus Tahu

  3. Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir - JPNN.com Bali

    Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU