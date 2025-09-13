Pemuda 25 Tahun Hilang saat Memindahkan Jukung di Pantai Kelan Bali
bali.jpnn.com, KUTA - Petaka kembali terjadi di perairan Bali.
Satu orang dikabarkan hilang saat berenang hendak memindahkan jukung di Pantai Kelan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat (12/9) petang kemarin.
Berdasar laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), identitas korban diketahui bernama Aldi Pratama, 25.
Kejadian bermula ketika pamannya meminta korban untuk memindahkan jukung agak ke dalam, kemarin sore.
Namun, hingga pukul 18.00 WITA, korban tak kunjung pulang.
Paman korban kemudian mengecek jukungnya ke Pantai Kelan, Tuban, tetapi sudah tidak menemukan Aldi Pratama.
"Informasi kami terima pukul 20.40 Wita dari bapak Nyoman Kariana.
Secepatnya kami menggerakkan empat personel ke lokasi kejadian," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Jumat (12/9) malam.
