Momen Kritis di Gunung Batukaru Bali: Pendaki Terperangkap Kram & Hipotermia

Selasa, 09 September 2025 – 20:46 WIB
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami kram dan hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Selasa (9/9). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami kram dan hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Selasa (9/9).

Korban diketahui bernama Raysa, 18.

Sang pendaki diketahui meminta bantuan evakuasi setelah mengalami kram kaki saat berada di ketinggian 1.920 mdpl.

Informasi yang beredar, awalnya korban bersama rombongan yang berjumlah empat orang memulai pendakian dari Pos Pura Malen, Selasa (9/9) dini hari pukul 05.30 WITA.

Namun, baru mencapai ketinggian 1.920 mdpl, korban mendadak mengalami kram kaki.

Mereka sepakat untuk membagi tim, dua orang menemani korban di lokasi, sementara yang lainnya turun untuk meminta bantuan.

Kurang lebih pukul 13.30 WITA, keduanya tiba di bawah dan meminta bantuan pecalang.

Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali).

