Bule Inggris Penyelundup 1,32 Kg Kokain dari Spanyol Ditangkap, Begini Kronologinya

Selasa, 09 September 2025 – 19:30 WIB
Dua orang bule Inggris berinisial, KG (29) dan PE (48) ditangkap aparat Bea dan Cukai Ngurah Rai dan BNNP Bali setelah menyelundupkan kokain seberat 1,32 kg ke Bali. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA) ke Bali seperti tidak ada habisnya.

Kali ini dua orang bule Inggris berinisial, KG (29) dan PE (48) ditangkap setelah menyelundupkan kokain seberat 1,32 kg.

KG dan PE diduga menyelundupkan kokain dari Barcelona, Spanyol ke Bali.

Keduanya hanya pasrah saat dihadirkan dalam konferensi pers di BNNP Bali, Selasa (9/9).

“Keduanya diduga merupakan kaki tangan dari seorang bandar bernama Santos.

Santos saat ini masih kami buru,” ujar Penyidik Ahli Madya Bidang Pemberantasan BNNP Bali Kombes Tri Kuncoro dilansir dari Antara.

Berdasar pemeriksaan sementara, kedua WNA tersebut awalnya tinggal di Thailand.

Keduanya lalu disuruh oleh Santos untuk mengambil kokain di Barcelona, Spanyol untuk dibawa ke Bali.

