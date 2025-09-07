JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal AJI Denpasar Desak Polisi Jamin Kebebasan Pers, Kombes Ariasandy Merespons

AJI Denpasar Desak Polisi Jamin Kebebasan Pers, Kombes Ariasandy Merespons

Minggu, 07 September 2025 – 19:30 WIB
AJI Denpasar Desak Polisi Jamin Kebebasan Pers, Kombes Ariasandy Merespons - JPNN.com Bali
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Koordinator Divisi Gender dan Kemitraan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar Ni Kadek Novi Febriani mengapresiasi keberanian Fabiola Dianira melaporkan tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri.

Menurut Febri, sapaan akrabnya, Fabiola Dianira adalah bukti jurnalis perempuan pemberani melawan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis.

“Kebebasan pers adalah kunci sebuah negara demokratis yang tidak dapat ditawar,” ujar Ni Kadek Novi Febriani.

Baca Juga:

Hal yang dialami Fabiola Dianira menambah daftar panjang kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Padahal, dalam kondisi politik-sosial yang bergejolak justru publik membutuhkan berita yang akurat, independen dan bisa dipercaya.

Febri menilai aparat kepolisian seharusnya bisa menjamin kebebasan pers.

Dia menegaskan, kekerasan dan intimidasi tak bisa dibiarkan begitu saja, karena kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

"Pasal 8 UU Pers disebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Maka adanya tindakan kekerasan dialami oleh jurnalis saat meliput aksi 30 Agustus adalah pelanggaran hukum dan demokrasi," kata Febri.

Febri berharap tidak ada lagi jurnalis yang mengalami kekerasan dan intimidasi.

AJI Denpasar pun dengan tegas mengecam segala kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis saat meliput aksi pada 30 Agustus lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   AJI Denpasar polda bali unjuk rasa demontrasi Koalisi Jurnalis Bali UU Pers Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas U17: Nova Arianto Boyong 3 Pemain Bali United ke Bulgaria - JPNN.com Bali

    TC Timnas U17: Nova Arianto Boyong 3 Pemain Bali United ke Bulgaria

  2. Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak

  3. Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU