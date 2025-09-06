Viral Minimarket di Seminyak Kuta Bali Dibobol Maling, Ternyata Ini Pelakunya

JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 15:24 WIB
Pelaku pencurian di minimarket Circle K di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Kamis (4/9) lalu berhasil ditangkap dengan barang bukti hasil curiannya. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Pengguna media sosial di Bali kembali dibuat heboh dengan aksi pembobolan minimarket.

Kamis (4/9) sore, seorang pelaku nekat membobol minimarket Circle K di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Pelaku nekat mengambil satu slop rokok Marlboro merah isi 10 bungkus dan rokok Sampurna 11 bungkus.

Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan diunggah di media sosial. Video pencurian itu pun viral dan menjadi atensi pihak kepolisian.

“Pelaku melakukan aksinya saat kasir pergi mengambil air,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Sabtu (6/9).

Kejadian bermula ketika pelaku yang belakangan diketahui berinisial SB, 28, asal Mamuju, Sulawesi Selatan membeli minuman dan rokok.

Setelah mengambil barang yang diinginkan, pelaku lalu menyerahkan kartu debit untuk melakukan pembayaran.

Namun, saat korban SA, 19, mencoba kartu debit tersebut di mesin EDC, ternyata tak bisa.

