JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kronologi 5 Tersangka Merusak & Menganiaya Aiptu Harjana saat Demo Versi Polisi

Kronologi 5 Tersangka Merusak & Menganiaya Aiptu Harjana saat Demo Versi Polisi

Rabu, 03 September 2025 – 06:18 WIB
Kronologi 5 Tersangka Merusak & Menganiaya Aiptu Harjana saat Demo Versi Polisi - JPNN.com Bali
Pengunjuk rasa merusak mobil logistik Polda Bali saat demonstrasi di depan Kantor DPRD Bali Denpasar, Sabtu (30/8). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali blak-blakan mengungkap alasan menetapkan sembilan orang demonstran pada Sabtu (30/8) lalu sebagai tersangka.

Dari sembilan demonstran, lima di antaranya terekam CCTV melakukan perusakan dan menganiaya anggota kepolisian Aiptu I Wayan Harjana Adiputra.

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, perusakan dan penganiayaan tersebut bermula saat Aiptu Wayan Harjana Adiputra mengendarai truk logistik.

Baca Juga:

Aiptu Harjana Adiputra saat itu membawa logistik kelengkapan personel Polri yang berjaga di Kantor DPRD Bali.

Pada saat korban ingin masuk ke gedung DPRD yang saat itu dijaga oleh kesatuan TNI, pintu gerbang kantor DPRD lama tidak dibuka.

Tiba-tiba saja mobil yang dikendarai korban diserang dan diserbu oleh massa pengunjuk rasa.

Baca Juga:

 "Pada saat korban masih di dalam truk logistik, para pengunjuk rasa melempari kendaraan korban dengan paving blok sampai korban tidak sadarkan diri di dalam kendaraan," kata Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Anggota Brimob Polda Bali yang ada di lokasi kejadian segera bergerak.

Dari sembilan demonstran, lima di antaranya terekam CCTV melakukan perusakan dan menganiaya anggota kepolisian Aiptu I Wayan Harjana Adiputra.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   demonstran demonstrasi demo tersangka perusakan penganiayaan polda bali dprd bali RSUP Prof Ngoerah Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

  2. Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

  3. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU