Rumah Warga Subagan Karangasem Kebakaran, Seorang Lansia Tewas Terbakar

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kebakaran hebat terjadi di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Karangasem, Minggu (31/8) malam pukul 20.30 WITA.

Rumah permanen berukuran 6 x 7 meter milik Hasan Basri, 70, ludes dilalap api.

Dugaan sementara, rumah milik lansia itu terbakar gegara puntung rokok.

Yang mengenaskan, korban dilaporkan ikut tewas terpanggang dalam musibah kebakaran itu.

“Korban ditemukan meninggal di dalam rumah,” ujar Kapolsek Karangasem Kompol I Nyoman Merta Kariana yang memimpin olah tempat kejadian perkara (TKP).

Menurutnya, kebakaran pertama kali diketahui oleh warga setempat.

Mereka segera berusaha memadamkan api lantaran khawatir merambat ke rumah yang lain.

Tetangga korban berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya.