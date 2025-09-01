Polda Bali Lepas 155 Demonstran, 3 Masih Ditahan, Ini Pelanggarannya
bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali mengeklaim telah melepas 155 demonstran yang sempat ditangkap saat unjuk rasa di depan Mapolda Bali dan Kantor DPRD Bali, Denpasar, Sabtu (30/8) lalu.
Mereka dilepas karena dianggap tidak terlalu signifikan terlibat dalam kerusuhan dan perusakan sejumlah fasilitas publik maupun milik Polri.
Sebagian besar demonstran tersebut telah dipulangkan Minggu kemarin (31/8).
“Ada sekitar 158 orang yang diamankan.
Mereka kami periksa untuk diketahui perannya masing-masing.
Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar dipulangkan karena tidak begitu signifikan perannya dalam kegiatan demo kemarin," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Senin (1/9).
Menurut Kombes Ariasandy, hanya tiga demonstran yang sementara masih diperiksa lebih lanjut.
Ketiga orang tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindakan pidana.
Polda Bali mengeklaim telah melepas 155 orang demonstran yang sempat ditangkap saat unjuk rasa di depan Mapolda Bali dan Kantor DPRD Bali, Denpasar, Sabtu lalu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News