Polda Bali Lepas 155 Demonstran, 3 Masih Ditahan, Ini Pelanggarannya

Senin, 01 September 2025 – 15:12 WIB
Para pengunjuk rasa menyerang polisi dalam demonstrasi di depan kantor polisi di Denpasar, Bali pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali mengeklaim telah melepas 155 demonstran yang sempat ditangkap saat unjuk rasa di depan Mapolda Bali dan Kantor DPRD Bali, Denpasar, Sabtu (30/8) lalu.

Mereka dilepas karena dianggap tidak terlalu signifikan terlibat dalam kerusuhan dan perusakan sejumlah fasilitas publik maupun milik Polri.

Sebagian besar demonstran tersebut telah dipulangkan Minggu kemarin (31/8).

“Ada sekitar 158 orang yang diamankan.

Mereka kami periksa untuk diketahui perannya masing-masing.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar dipulangkan karena tidak begitu signifikan perannya dalam kegiatan demo kemarin," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Senin (1/9).

Menurut Kombes Ariasandy, hanya tiga demonstran yang sementara masih diperiksa lebih lanjut.

Ketiga orang tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindakan pidana.

