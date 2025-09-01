Buruh Proyek Asal Blitar Jatim Tewas Kesetrum di Denpasar, Begini Kronologinya

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 08:35 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah buruh proyek asal Blitar, Jatim, berinisial SM, yang tewas kesetrum di Denpasar, Bali, kemarin (31/8). Foto: Instagram@bpbd_denpasarkota

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang buruh proyek bangunan asal Blitar, Jawa Timur (Jatim) berinisial SM, 31, ditemukan tewas di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gang Melasti, Banjar Tangtu, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Minggu (31/8).

Korban dilaporkan meninggal dunia setelah kesetrum listrik seusai memindahkan kabel mesin pompa air.

Menurut saksi AM, saat kejadian dirinya melakukan pengecoran bangunan di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban SM di lain sisi memindahkan kabel mesin pompa air.

Tak lama kemudian saksi melihat korban kejang-kejang setelah memindahkan kabel.

Saksi segera berteriak minta pertolongan.

Hal serupa dilontarkan saksi TA yang saat kejadian lagi bekerja tidak jauh dari korban.

Saksi TA segera mencabut kabel yang mengarah ke stop kontak.

