Gunung Batukaru Terlalu Menantang, 2 Pendaki Kelelahan, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, TABANAN - Dua orang pendaki dilaporkan mengalami kelelahan saat dalam perjalanan turun dari Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Sabtu (30/8).

Keduanya teridentifikasi bernama Iis Rosa Diana Vinta, 35, bersama Adil, 14.

Mereka tak mampu turun seusai melakukan pendakian karena kecapekan.

“Kami menerima permintaan bantuan evakuasi dari petugas siaga pukul 19.55 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (31/8).

Menurut informasi, kedua pendaki melakukan pendakian sekitar pukul 06.00 WITA melalui jalur Pura Malen, Kecamatan Pupuan, Tabanan.

Menjelang petang, kurang lebih pukul 19.00 WITA, kedua pendaki meminta bantuan evaluasi karena sudah tidak kuat lagi.

Posisi kedua pendaki saat minta bantuan berada pada ketinggian 1558 Mdpl di koordinat 8°19'52.7"S - 115°04'35.7"E.

“Kami langsung memberangkatkan tujuh personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng untuk melakukan evakuasi," kata I Nyoman Sidakarya.