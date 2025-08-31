JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Gunung Batukaru Terlalu Menantang, 2 Pendaki Kelelahan, Tim SAR Bergerak

Gunung Batukaru Terlalu Menantang, 2 Pendaki Kelelahan, Tim SAR Bergerak

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:08 WIB
Gunung Batukaru Terlalu Menantang, 2 Pendaki Kelelahan, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Dua pendaki Iis Rosa Diana Vinta, 35, bersama Adil, 14, ditemukan tim SAR dalam kondisi kedinginan di puncak Gunung Batukaru, Tabanan, Minggu (31/8) dini hari. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Dua orang pendaki dilaporkan mengalami kelelahan saat dalam perjalanan turun dari Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Sabtu (30/8).

Keduanya teridentifikasi bernama Iis Rosa Diana Vinta, 35, bersama Adil, 14.

Mereka tak mampu turun seusai melakukan pendakian karena kecapekan.

Baca Juga:

“Kami menerima permintaan bantuan evakuasi dari petugas siaga pukul 19.55 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (31/8).

Menurut informasi, kedua pendaki melakukan pendakian sekitar pukul 06.00 WITA melalui jalur Pura Malen, Kecamatan Pupuan, Tabanan.

Menjelang petang, kurang lebih pukul 19.00 WITA, kedua pendaki meminta bantuan evaluasi karena sudah tidak kuat lagi.

Baca Juga:

Posisi kedua pendaki saat minta bantuan berada pada ketinggian 1558 Mdpl di koordinat 8°19'52.7"S - 115°04'35.7"E.

“Kami langsung memberangkatkan tujuh personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng untuk melakukan evakuasi," kata I Nyoman Sidakarya.

Dua orang pendaki dilaporkan mengalami kelelahan saat dalam perjalanan turun dari Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Sabtu (30/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gunung batukaru pendaki tim SAR basarnas bali BPBD Tabanan Pos SAR Buleleng Tim SAR Gabungan pendaki kelelahan tabanan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

  2. Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi

  3. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU