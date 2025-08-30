Tersangka Kematian Prada Lucky Bertambah 22 Orang, Segera Diadili

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 11:44 WIB
Denpomdam IX/Udayana Kolonel CPM Dwi Indra Wirawan menyerahkan berkas dan tersangka kepada kepada Oditur Militer III-14 Kupang, kemarin. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, KUPANG - Kodam IX/Udayana memastikan proses penyidikan kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo telah tuntas.

Hal ini ditandai dengan pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Denpom IX/1 Kupang kepada Oditurat Militer III-14 Kupang.

Prada Lucky Chepril Saputra Namo tewas dianiaya para seniornya pada 8 Agustus 2025 lalu.

Berkas perkara diserahkan langsung Denpomdam IX/Udayana Kolonel CPM Dwi Indra Wirawan kepada Oditur Militer III-14 Kupang.

“Berdasarkan hasil penyidikan dengan memperhatikan waktu, tempat kejadian serta peran masing-masing tersangka, berkas perkara dipisahkan menjadi tiga berkas,” ujar Kolonel CPM Dwi Indra Wirawan dilansir dari Pendam IX/Udayana.

Berkas pertama, menetapkan empat prajurit TNI AD sebagai tersangka berdasarkan berkas perkara nomor: BP-36/A.28/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Berkas kedua, menetapkan 17 orang sebagai tersangka dengan berkas perkara nomor BP-37/A.29/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Berkas ketiga, menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan berkas perkara nomor BP-38/A.30/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Kodam IX/Udayana memastikan proses penyidikan kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo telah tuntas setelah berkas diserahkan ke penyidik
