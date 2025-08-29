2 Korban Pantai Mengening Ditemukan Tewas, Satu Korban Teridentifikasi

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:11 WIB
Tim SAR menyisir perairan Pantai Mengening, Cemagi, Badung, mencari tiga orang terseret arus kemarin. Dua orang korban akhirnya berhasil ditemukan Jumat (29/8) dalam kondisi meninggal dunia. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Upaya tim SAR gabungan mencari tiga orang terseret arus saat berenang di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Kamis (28/8) kemarin akhirnya membuahkan hasil.

Dua dari tiga orang korban terseret arus berhasil ditemukan Jumat (29/8) pukul 08.00 WITA.

Kedua korban ditemukan terdampar di Pantai Nyanyi, Tabanan, Bali.

Posisi Pantai Nyanyi diketahui berada di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian korban tenggelam.

Namun, dari dua orang yang yang ditemukan, baru satu yang teridentifikasi.

Korban diketahui Bernama Mohammad Rohmat, asal Dusun Krangkongan, RT 003, RWI 014, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur.

Satu korban lagi belum teridentifikasi dan masih dalam tahap penyelidikan.

Dengan penemuan dua jenazah, tinggal satu orang korban yang belum ditemukan dan masih dalam tahap pencarian.

Dua dari tiga orang korban terseret arus Pantai Mengening, Cemagi, Mengwi, Badung berhasil ditemukan Jumat (29/8) pukul 08.00 WITA di Pantai Nyanyi Tabanan
