Tiga Orang Terseret Arus Pantai Mengening Badung Bali, Identitas Misterius

bali.jpnn.com, BADUNG - Tiga orang dilaporkan terseret arus saat berenang di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Kamis (28/8).

Ketiga korban dilaporkan terseret arus sekitar pukul 14.00 WITA.

Yang membingungkan sampai saat ini belum diketahui identitas ketiga korban.

"Kendalanya kami belum mengetahui identitas ketiga korban,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Menurutnya, tim SAR gabungan yang terlibat pencarian maupun warga setempat belum menerima laporan ada keluarga yang kehilangan anggota kerabatnya.

Nyoman Sidakarya mengatakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi dari Polairud Polres Badung pada pukul 15.40 WITA.

Anggota Polairud Polres Badung minta bantuan Basarnas Bali untuk ikut membantu pencarian ketiga korban.

“Setelah menerima laporan, kami memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian.