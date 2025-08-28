Viral Polisi Denpasar Dimaki-maki saat Sidak di The Lazy Monkey Coffee, ternyata

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:54 WIB
Rekaman video anggota kepolisian dari Polsek Denpasar Barat dimaki-maki perekam saat sidak di di The Lazy Monkey Caffe and Bar, Jalan Imam Bonjol, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Minggu (24/8) malam pukul 23.10 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warganet di Denpasar, Bali kembali dibuat heboh dengan aksi seorang pria memaki anggota polisi dari Polsek Denpasar Barat.

Pria yang merekam para polisi itu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik saat ada sidak di The Lazy Monkey Coffee and Bar, Jalan Imam Bonjol, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Minggu (24/8) malam pukul 23.10 WITA.

Rekaman video itu kemudian diunggah di media sosial dan viral dalam waktu sekejap.

“Anggota kami tidak sembarangan melakukan sidak.

Sidak dilakukan setelah jajaran Polsek Denpasar Barat menerima pengaduan lewat Call Center 110 mengenai adanya suara musik yang keras sehingga mengganggu waktu istirahat warga,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AkP Ketut Sukadi, Kamis (28/8).

Berdasar laporan tersebut, aparat Polsek Denpasar Barat segera mendatangi The Lazy Monkey Coffee and Bar.

“Anggota kami mengimbau agar pihak bar mengecilkan suara musik,” kata AKP Ketut Sukadi.

Namun, ketika memberi imbauan, ada seorang laki-laki merekam dan mengeluarkan perkataan yang kurang baik.

