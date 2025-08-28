Pria Surabaya Tewas di Kamar Indekos, Terdengar Teriakan, Darah Berceceran

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penghuni indekos di Jalan Tukad Bungin, Desa Sanur Kauh, Denpasar, Selasa (26/8) lalu heboh.

Seorang penghuni indekos berinisial APK, 28, asal Surabaya, Jawa Timur, ditemukan tewas di kamar dengan kondisi mengenaskan.

Korban ditemukan meninggal dunia tanpa memakai baju, hanya memakai celana pendek, dengan kotoran berceceran di kamar indekos.

Temuan tim identifikasi dan BPBD Kota Denpasar, ada luka mengangga di bagian kepala korban.

Ada juga bercak darah di lantai baik di kamar tidur maupun kamar mandi.

Menurut keterangan saksi IBAW, sebelum ditemukan meninggal, ada teriakan dari kamar APK, seperti lagi kesakitan.

Saksi segera keluar dan mengecek kamar korban.

Namun, pada saat itu korban tak bisa diajak komunikasi selain merintih kesakitan.