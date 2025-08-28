JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kronologi Penangkapan Warga Manggarai NTT Pengoplos LPG 3 Kg, Ancamannya Berat

Kronologi Penangkapan Warga Manggarai NTT Pengoplos LPG 3 Kg, Ancamannya Berat

Kamis, 28 Agustus 2025 – 05:52 WIB
Kronologi Penangkapan Warga Manggarai NTT Pengoplos LPG 3 Kg, Ancamannya Berat - JPNN.com Bali
Wadirreskrimsus Polda Bali AKBP I Nengah Sadiarta didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas AKBP Ketut Ekajaya memberikan keterangan terkait penangkapan warga Manggarai, NTT, berinisial SA, yang tertangkap tangan mengoplos LPG 3 Kg ke 12 Kg. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengamankan pelaku pengoplos LPG 3 Kg di sebuah rumah di Jalan Seminari I/14, Kuta Utara, Badung, Selasa (26/8) lalu.

Pelaku yang resmi ditetapkan sebagai tersangka teridentifikasi berinisial SA, 39, asal Desa Golo Geli Ndoso, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari bisnis ilegal ini tersangka mengantongi omzet Rp 10 juta per bulan.

Baca Juga:

“Tersangka SA tertangkap tangan mengoplos LPG 3 Kg ke 12 Kg,” ujar Wadirreskrimsus Polda Bali AKBP I Nengah Sadiarta didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas AKBP Ketut Ekajaya, Rabu (27/8).

Penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 Kg di Bali.

Selasa (26/8), penyelidikan mengarah ke kawasan Kuta Utara, Badung, setelah ada laporan kegiatan pengoplosan LPG 3 Kg.

Baca Juga:

Pukul 09.45 WITA, petugas melihat seseorang sedang mengangkut beberapa tabung LPG 3 Kg dari salah satu rumah di Jalan Seminari 1, Kuta Utara.

Kemudian petugas menghampiri orang tersebut dan diketahui berinisial SA.

Aparat Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengamankan pelaku pengoplos LPG 3 Kg di sebuah rumah di Jalan Seminari I/14, Kuta Utara, Badung, Selasa (26/8) lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Ditreskrimsus Polda Bali Pengoplosan LPG 3 Kg LPG 3 Kg manggarai NTT kuta utara badung Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Lepas 3 Pemain Muda dengan Status Pinjaman, Komang Tri Apes - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas 3 Pemain Muda dengan Status Pinjaman, Komang Tri Apes

  2. Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara - JPNN.com Bali

    Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara

  3. Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU