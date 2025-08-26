Anggota Polres Buleleng Jadi Korban Tabrak Lari, Tewas di RS Parama Sidhi

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Seririt – Singaraja, tepatnya di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Senin (25/8) malam.

Seorang anggota polisi dari Polres Buleleng berinisial Kadek SA tewas setelah menjadi korban tabrak lari pukul 18.40 WITA.

Korban berpangkat Aipda ini mengalami luka terbuka di lutut kanan hingga cedera kepala berat (CKB).

Kadek SA meninggal dunia sesaat setelah menjalani perawatan di RS Parama Sidhi Singaraja.

Kecelakaan bermula ketiga anggota Regident Satlantas Polres Buleleng mengendarai motor dari arah Seririt menuju Kota Singaraja, Senin (25/8) malam pukul 18.40 WITA.

Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), datang truk warna merah dari arah berlawanan.

Truk yang belum diketahui identitas pengemudinya itu mengambil haluan terlalu ke kanan.

Karena kedua kendaraan sama-sama melaju kencang, tabrakan tak bisa dihindari.