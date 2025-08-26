Pencuri di Denpasar Bali Terekam CCTV, Korban Rugi Rp 700 Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian di Kota Denpasar, Bali, kian menggila.

Rumah KAEHP, 40, warga Jalan Himalaya, Denpasar Utara, dibobol maling, Minggu (17/8) pagi.

Insiden ini menyebabkan korban kehilangan uang dan perhiasan dengan kerugian mencapai Rp 700 juta lebih.

Korban saat melapor ke Polresta Denpasar melaporkan kehilangan berlian, kalung dan cincin emas, jam tangan, serta uang Rp 2,6 juta.

Pelaku diperkirakan beraksi sekitar pukul 09.00 WITA dan merusak CCTV yang termonitor di ponsel istri korban.

Aksi perusakan itu menyebabkan ulah pelaku tidak banyak terekam CCTV.

Mirisnya, seminggu lebih penyelidikan, polisi belum juga berhasil mengungkap pelaku yang terpampang jelas di CCTV.

"Ada tiga orang pelaku saat beraksi menutupi sebagian wajah pakai masker dan membawa linggis," kata sepupu korban, Selasa (26/8).