6 Pengeroyok Sekuriti Bandara Ngurah Rai Ditangkap, Aksinya Sadis

Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:48 WIB
Tim Opsnal Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan enam orang pelaku pengeroyokan sekuriti Bandara Ngurah Rai. Foto: Humas Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan enam orang pelaku pengeroyokan.

Para pelaku diamankan setelah terlibat pengeroyokan sekuriti Bandara Ngurah Rai di area parkir taksi kedatangan internasional, Sabtu (23/8) pukul 01.00 WITA lalu.

Adapun enam pelaku yang berhasil diamankan yakni:

Enam pelaku itu antara lain IT (26) dan ATN (29), keduanya asal Kuta Utara, Badung, lalu MLS (28), AIS (25), TN (20) dan MIW (26), keempatnya asal Tuban, Kuta, Badung.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kasi Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ipda I Gede Suka Artana, Selasa (26/8).

Menurutnya, kasus ini bermula dari ketidakpuasan sekelompok sopir taksi koperasi LJ terhadap kebijakan perusahaan taksi online pusat yang membatasi jumlah orderan.

Kondisi tersebut memicu emosi hingga situasi tidak terkendali.

Ujungnya terjadi tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas keamanan yang berusaha menenangkan massa.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan enam orang pelaku pengeroyokan sekuriti Bandara Bali di area parkir
pengeroyokan Sekuriti Bandara Gusti Ngurah Rai Polres Kawasan Bandara Gusti Ngurah Rai tuban kuta utara

