Sekuriti Hotel di Nusa Dua Tangkap Pelaku Jambret Pagi Buta, Aksinya Heroik

Minggu, 24 Agustus 2025 – 16:06 WIB
Pelaku jambret berinisial NPS berhasil diamankan di gang buntu di Jalan Vila Anjing, jalur lingkar Nusa Dua selatan, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (23/8) dini hari pukul 04.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Kasus penjambretan terjadi di jalur lingkar Nusa Dua Selatan, Kuta Selatan, Badung, tepatnya di Jalan Vila Anjing, Sabtu (23/8) dini hari pukul 04.30 WITA.

Dua orang menjadi korban jambret, tetapi hanya tas selempang NPASP, 23, yang berhasil dirampas pelaku NPS.

Beruntung pelaku NPS diamankan sekuriti hotel, GOP, saat berusaha kabur.

“Pelaku NPS sudah diamankan dan saat ini masih diperiksa penyidik Polsek Kuta Selatan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Minggu (24/8).

Menurut korban NPASP, kejadian bermula saat dirinya berangkat bekerja menggunakan sepeda motor, Sabtu (23/8) dini hari pukul 04.25 WITA.

Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mendadak muncul pengendara motor matic dari arah belakang.

Setiba di tanjakan dekat sebuah hotel di TKP, pelaku mencoba mendahului korban yang memakai tas selempang dari arah sebelah kiri.

Dalam posisi berdekatan, pelaku menarik tak selempang korban lalu kabur.

