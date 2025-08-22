5 Fakta Kematian Misterius 2 Pria di Bali: Check in Bulan Lalu, Korban Hapus Jejak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kematian dua pria di kamar nomor 6 Bali True Living Apartment di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Budha Cemeng Ukir No. 1, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, Rabu (20/8) lalu masih menyisakan misteri.

Korban teridentifikasi berinisial BH, 37, asal Jalan Kemuning Bendungan, Kelurahan. Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Satu lagi berstatus Mr X dan belum teridentifikasi tim inafis Polresta Denpasar.

Informasi yang beredar, Mr X berinisial MH, 49, asal Sulawesi Utara.

Berikut lima fakta kematian dua pria di Denpasar, Bali:

1. Check In Juli 2025

Berdasar informasi yang beredar, BH dan Mr X check in di apartemen tersebut sejak sebulan lalu, tepatnya pada 21 Juli 2025 lalu.

Keduanya menempati kamar yang sama setelah memesan melalui aplikasi.

Keduanya datang tanpa membawa kendaraan dan hanya sedikit membawa barang.