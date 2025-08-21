Penyebab 2 Pria Tewas di Bali Terungkap, Racun Tikus di TKP, Ada yang Janggal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kematian dua orang pria di kamar nomor 6 Bali True Living Apartment di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Budha Cemeng Ukir No. 1, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, Rabu (20/8) kemarin masih menyisakan misteri.

Meski tim Inafis Polresta Denpasar menemukan racun tikus di tempat kejadian perkara (TKP), tetapi penyebab pasti kematian korban belum terungkap.

Korban teridentifikasi berinisial BH, 37, asal Jalan Kemuning Bendungan, Kelurahan. Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Satu lagi berstatus Mr X dan belum teridentifikasi tim inafis Polresta Denpasar. Informasi yang beredar, Mr X berinisial MH, 49, asal Sulawesi Utara.

“Dugaan sementara kedua korban melakukan aksi bunuh diri dengan mengonsumsi racun tikus tetes.

Namun, untuk kepastiannya masih perlu penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Kamis (21/8).

Polresta Denpasar telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kematian kedua korban.

Saksi GPP mengungkap baru sadar kedua korban meninggal saat diminta resepsionis Bali True Living Apartment untuk mengecek kamar korban.