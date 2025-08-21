Heboh 2 Pria Tewas Misterius Dalam Satu Kamar di Bali True Living Apartment

JPNN.com

Kamis, 21 Agustus 2025 – 08:22 WIB
Petugas PMI Denpasar mengevakuasi jenazah dua pria yang ditemukan tewas misterius di Bali True Living Apartement di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Budha Cemeng Ukir No. 1, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, Rabu (20/8) kemarin. Foto: Instagram @tutdarma_putra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penghuni Bali True Living Apartment di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Budha Cemeng Ukir No. 1, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, Rabu (20/8) kemarin heboh.

Dua orang pria tanpa diketahui statusnya ditemukan tewas dalam satu kamar di tempat kejadian perkara.

Satu korban teridentifikasi berinisial BH, 37, asal Jalan Kemuning Bendungan, Kelurahan. Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Satu lagi berstatus Mr X dan belum teridentifikasi tim inafis Polresta Denpasar.

“Dari hasil Inafis Portabel Sistem (scam wajah), identitas Mr. X belum teridentifikasi karena kendala jari-jari korban masih dalam keadaan basah.

Inafis portabel sistem tidak berfungsi maksimal,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Kamis (21/8).

Namun, berdasar informasi di TKP, sosok Mr X berinisial MH, 49, asal Sulawesi Utara.

Korban BH ditemukan dalam posisi kepala berada di atas sebuah tas, tubuhnya telentang di lantai, sementara tangan kanan dan kiri dalam kondisi terbuka.

Dua orang pria misterius ditemukan tewas dalam satu kamar di Bali True Living Apartement di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Budha Cemeng Ukir, Denpasar
