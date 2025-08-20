Pemuda NTT Korban Pantai Berawa Bali Ditemukan Meninggal, Rest in Peace!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan mencari Sebastian Jeri Ate, 23, yang terseret arus Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Senin (18/8) sore pukul 16.30 WITA lalu membuahkan hasil.

Warga Kalimbu Ngape, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Rabu (20/8) pagi.

Jenazah Sebastian Jeri Ate ditemukan terapung di sebelah barat dari lokasi kejadian, berjarak kurang lebih 1 Nm.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengatakan operasi SAR mencari korban berlangsung sejak Rabu pagi.

Tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian dengan mengerahkan jetski dan rubber boat.

Delapan personel tim rescue berangkat menuju Pantai Berawa pukul 06.00 WITA.

Tim pencarian ditempatkan di dua lokasi, yakni Pantai Berawa dan Pantai Kelanjutan untuk penurunan alat utama (Alut).

Penyisiran darat dilakukan ke arah barat dan timur di sepanjang bibir Pantai Berawa.