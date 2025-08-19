Pemuda NTT Korban Pantai Berawa Belum Ditemukan, Tim SAR Terkendala Cuaca

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Tim SAR gabungan bekerja keras mencari Sebastian Jeri Ate, 23, warga Kalimbu Ngape, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terseret arus Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Senin (18/8) sore pukul 16.30 WITA.

Namun, upaya pencarian Selasa (19/8) tak membuahkan hasil.

Menurut Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Komang Sudiarsa, tim SAR melakukan pencarian mulai pukul 07.00 WITA hingga 18.00 WITA.

Tim SAR mengerahkan dua alat utama (Alut), Rigid Inflatable Rigid (RIB) dan jetski.

Sorti satu bergerak dari Pantai Kelan, Tuban, Kuta Selatan menuju Pantai Berawa, sedang yang kedua di perairan setempat.

“Pencarian hari ini dua kali shorti, tetapi tidak membuahkan hasil,” ujar Komang Sudiarsa dalam pernyataan resminya.

Menurut Komang Sudiarsa, tim SAR terkendala cuaca selama melakukan pencarian.

Meski cuaca cerah berawan, tetapi angin kencang dan alun setinggi 0,5 meter hingga 1.0 meter mengganggu upaya pencarian.