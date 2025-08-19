JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kronologi Penangkapan Cewek Peru Penyelundup 1,4 Kg Kokain di Bali, tak Terduga

Kronologi Penangkapan Cewek Peru Penyelundup 1,4 Kg Kokain di Bali, tak Terduga

Selasa, 19 Agustus 2025 – 18:36 WIB
Kronologi Penangkapan Cewek Peru Penyelundup 1,4 Kg Kokain di Bali, tak Terduga - JPNN.com Bali
Direktur Resnarkoba Polda Bali Kombes Radiant didampingi Kabid Humas Kombes Ariasandy dan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Sunaryo membeberkan penangkapan WNA asal Peru berinisial NSBC yang terlibat penyelundupan 1,4 kg kokain dan 85 butir ekstasi ke Bali, Selasa (19/8). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali berhasil membongkar penyelundupan narkoba jenis kokain melibatkan seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Peru berinisial NSBC.

Perempuan 42 tahun itu diamankan setelah mendarat di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai dengan barang bukti kokain seberat 1.432,81 gram setara 1,4 kg neto.

Aparat Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali juga mengamankan 85 butir ekstasi warna oranye seberat 33,9 gram neto.

Baca Juga:

“Dari hasil pemeriksaan penyidikan terungkap tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional,” ujar Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Radiant didampingi Kabid Humas Kombes Ariasandy dan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Sunaryo, Selasa (19/8).

Terungkapnya jaringan narkotika internasional yang melibatkan tersangka NSBC bermula ketika yang bersangkutan bertemu dengan PB di dalam forum dark web.

Mereka membahas berbagai hal termasuk narkotika.

Baca Juga:

PB kemudian menawarkan pekerjaan untuk membawa barang berupa narkotika ke Denpasar Bali dengan imbalan uang USD 20 ribu, setara Rp 320 juta.

“Tersangka NSBC menerima tawaran tersebut dan mengirim nomor Whatsapp kepada PB,” kata Kombes Radiant.

Polda Bali berhasil membongkar penyelundupan narkoba jenis kokain melibatkan seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Peru berinisial NSBC.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali cewek WNA Peru cewek peru kokain ekstasi Bali Bandara Gusti Ngurah Rai Bea Cukai Ngurah Rai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

  2. Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi - JPNN.com Bali

    Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

  3. Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali

    Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU