Bea Cukai & Polda Bali Tangkap Cewek Peru Penyelundup 1,4 Kg Kokain

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali berhasil membongkar penyelundupan narkoba jenis kokain melibatkan seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Peru berinisial NSBC.

Perempuan 42 tahun itu diamankan setelah mendarat di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai dengan barang bukti kokain seberat 1.432,81 gram setara 1,4 kg neto.

Aparat Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali juga mengamankan 85 butir ekstasi warna oranye seberat 33,9 gram neto.

“Nilai barang bukti yang kami amankan senilai kurang lebih Rp 10 miliar,” ujar Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Radiant didampingi Kabid Humas Kombes Ariasandy dan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Sunaryo, Selasa (19/8).

Kombes Radiant mengatakan tersangka NSBC diamankan pada Selasa 12 Agustus 2025 pukul 23.30 WITA.

Perempuan asal Amerika Latin itu diamankan setelah turun dari pesawat Qatar Airways nomor penerbangan QR 960 rute Doha-Denpasar.

Dari hasil pemeriksaan Bea Cukai ditemukan alat kelamin laki-laki warna cokelat yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis kokain seberat 194 gram neto.

Pada celana dalam warna hitam milik tersangka ditemukan tiga paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis kokain dengan berat 630,01 gram netto.