JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pemuda Sumba Barat Daya NTT Hilang Terseret Arus Pantai Berawa Bali, Mohon Doa!

Pemuda Sumba Barat Daya NTT Hilang Terseret Arus Pantai Berawa Bali, Mohon Doa!

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:10 WIB
Pemuda Sumba Barat Daya NTT Hilang Terseret Arus Pantai Berawa Bali, Mohon Doa! - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban terseret arus di Pantai Berawa kemarin malam. Namun, pencarian korban gagal membuahkan hasil dan dilanjutkan Selasa (19/8) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Pantai Berawa di Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, kembali makan korban.

Seorang wisatawan lokal tenggelam saat berenang bersama dua temannya.

Peristiwa nahas tersebut terjadi, Senin (18/8) kemarin sore sekitar pukul 16.30 WITA.

Baca Juga:

Kuat dugaan korban terseret arus dan tak kuat berenang kembali ke bibir pantai Berawa, sementara dua temannya selamat.

Korban teridentifikasi bernama Sebastian Jeri Ate, 23, asal Kalimbu Ngape, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami menerima informasi kejadian dari Polairud Polres Badung pukul 18.40 WITA.

Baca Juga:

Mereka meminta bantuan kami untuk ikut melakukan pencarian korban,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya, Selasa (19/8).

Basarnas Bali akhirnya memberangkatkan empat personel menuju Pantai Berawa dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar di Jimbaran.

Pantai Berawa di Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, kembali makan korban. Seorang wisatawan lokal tenggelam saat berenang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemuda sumba barat daya Pemuda Sumba Barat Daya NTT pantai berawa Bali basarnas bali Arus Pantai Berawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali

    Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng

  2. Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen

  3. Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali

    Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU