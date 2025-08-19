Pemuda Sumba Barat Daya NTT Hilang Terseret Arus Pantai Berawa Bali, Mohon Doa!

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Pantai Berawa di Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, kembali makan korban.

Seorang wisatawan lokal tenggelam saat berenang bersama dua temannya.

Peristiwa nahas tersebut terjadi, Senin (18/8) kemarin sore sekitar pukul 16.30 WITA.

Kuat dugaan korban terseret arus dan tak kuat berenang kembali ke bibir pantai Berawa, sementara dua temannya selamat.

Korban teridentifikasi bernama Sebastian Jeri Ate, 23, asal Kalimbu Ngape, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami menerima informasi kejadian dari Polairud Polres Badung pukul 18.40 WITA.

Mereka meminta bantuan kami untuk ikut melakukan pencarian korban,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya, Selasa (19/8).

Basarnas Bali akhirnya memberangkatkan empat personel menuju Pantai Berawa dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar di Jimbaran.