Pria Abiansemal Tewas Tabrak Trotoar di Jalan Gunung Soputan Denpasar, RIP!

Senin, 18 Agustus 2025 – 14:29 WIB
Aparat Satlantas Polresta Denpasar melakukan olah TKP, tempat pria asal Abiansemal, Badung, tewas kecelakaan di Jalan Gunung Soputan, Denpasar, Senin (18/8) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Gunung Soputan, tepat di depan Ali Dental, Tukang Gigi Km 5 Denpasar Barat, Senin (18/8) dini hari pukul 01.40 WITA.

Seorang pria berinisial AEP, 45, tewas di kamar IGD RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, setelah menabrak trotoar di tempat kejadian perkara.

Pria asal Sibangkaja, Abiansemal, Badung, ini meninggal dunia setelah mengalami luka parah setelah insiden kecelakaan.

Dari hasil olah TKP, rahang korban patah, bibir atas robek, tangan kanan dan kiri lecet, dahi robek, kepala atas robek, kaki kiri lecet dan mata kiri robek.

“Korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di kamar IGD RSUP Prof Ngoerah,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, Minggu (18/8).

Menurut AKP Ketut Sukadi, kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Honda PCX DK 3251 FCS bergerak dari arah barat menuju timur.

Setiba di TKP, korban mendadak tidak bisa mengendalikan laju motor.

“Motor korban oleng dan menabrak trotoar yang berada di sisi utara jalan,” kata AKP Ketut Sukadi.

