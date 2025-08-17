JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal ABK KM Banyu Urip II Asal Bekasi Tewas Tenggelam di Perairan Tanjung Benoa Bali

ABK KM Banyu Urip II Asal Bekasi Tewas Tenggelam di Perairan Tanjung Benoa Bali

Minggu, 17 Agustus 2025 – 17:59 WIB
ABK KM Banyu Urip II Asal Bekasi Tewas Tenggelam di Perairan Tanjung Benoa Bali - JPNN.com Bali
ABK KM Banyu Urip II, Bangga, 23, asal Kampung Tegal Danas, Cikarang Pusat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditemukan tewas tenggelam di perairan Tanjung Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (17/8) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang anak buah kapal (ABK) yang bekerja di KM Banyu Urip II dilaporkan terjatuh saat melakukan pengecekan kapal di Dermaga Tanjung Benoa, Badung, Minggu (17/8) dini hari pukul 00.15 WITA.

Korban diketahui bernama Bangga, 23, asal Kampung Tegal Danas, Cikarang Pusat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pada saat kejadian, teman korban sudah berupaya melakukan pencarian di perairan setempat, tetapi nihil hasilnya.

Baca Juga:

Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan ke Polair Benoa.

“Kami menerima laporan permintaan bantuan untuk mencari korban tenggelam pada pukul 05.35 WITA,” ujar Kasi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Wayan Juni Antara, Minggu (17/8).

Basarnas Bali segera memberangkatkan delapan orang personel menuju Lokasi kejadian.

Baca Juga:

Basarnas tetap melakukan koordinasi dengan BPBD Badung, Polair Benoa dan pemilik kapal.

Setiba di perairan Tanjung Benoa, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan pembagian tugas.

ABK KM Banyu Urip II dilaporkan terjatuh saat melakukan pengecekan kapal di Dermaga Tanjung Benoa, Badung, Minggu (17/8) dini hari pukul 00.15 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ABK KM Banyu Urip bekasi ABK Tewas tewas Tanjung Benoa Perairan Tanjung Benoa Bali basarnas bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor

  2. Mengulik Performa Thijmen Goppel, Mesin Gol Baru Bali United, Agresif - JPNN.com Bali

    Mengulik Performa Thijmen Goppel, Mesin Gol Baru Bali United, Agresif

  3. Irfan Jaya Sebut Bali United Layak Menang, Gol Bunuh Diri Mengubah Segalanya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sebut Bali United Layak Menang, Gol Bunuh Diri Mengubah Segalanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU