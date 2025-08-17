ABK KM Banyu Urip II Asal Bekasi Tewas Tenggelam di Perairan Tanjung Benoa Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang anak buah kapal (ABK) yang bekerja di KM Banyu Urip II dilaporkan terjatuh saat melakukan pengecekan kapal di Dermaga Tanjung Benoa, Badung, Minggu (17/8) dini hari pukul 00.15 WITA.

Korban diketahui bernama Bangga, 23, asal Kampung Tegal Danas, Cikarang Pusat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pada saat kejadian, teman korban sudah berupaya melakukan pencarian di perairan setempat, tetapi nihil hasilnya.

Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan ke Polair Benoa.

“Kami menerima laporan permintaan bantuan untuk mencari korban tenggelam pada pukul 05.35 WITA,” ujar Kasi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Wayan Juni Antara, Minggu (17/8).

Basarnas Bali segera memberangkatkan delapan orang personel menuju Lokasi kejadian.

Basarnas tetap melakukan koordinasi dengan BPBD Badung, Polair Benoa dan pemilik kapal.

Setiba di perairan Tanjung Benoa, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan pembagian tugas.