Update Tentara Israel Bisnis Vila di Bali, Imigrasi Denpasar Berkabar, ternyata

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 19:05 WIB
Ilustrasi - Aktivitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Jumat (15/8). Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar mantan tentara Israel mengelola vila mewah di Bali akhirnya terkonfirmasi.

Kantor Imigrasi Denpasar memastikan investor asing yang disebut-sebut dari Israel itu ternyata dari Jerman.

"Dari hasil penelusuran kami, ternyata WNA itu adalah warga negara Jerman yang masuk ke Indonesia sebagai investor.

Dia bukan warga negara Israel," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti dilansir dari Antara.

R Haryo Sakti menjelaskan warga negara asing (WNA) tersebut bukan pula anggota tentara Israel seperti yang diberitakan banyak media.

Berdasar penelusuran Imigrasi Denpasar, yang bersangkutan bukan tentara, tetapi pernah mengikuti wajib militer di Israel.

Imigrasi Denpasar telah melakukan penelusuran bahwa WNA Jerman itu pernah tinggal di Israel untuk menempuh pendidikan dan mengikuti wajib militer di negara zionis itu.

 Dugaan mantan tentara IDF (Israel Defence Force) mengelola vila di Bali menjadi bahasan publik sejak sebulan lalu.

Kantor Imigrasi Denpasar memastikan investor asing yang disebut-sebut dari Israel dan berbisnis vila mewah di Bali itu ternyata dari Jerman.
