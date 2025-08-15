JPNN.com

Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:30 WIB
Gudang Garmen di Jalan Imam Bonjol Denpasar Terbakar, PT Tomton Rugi Besar - JPNN.com Bali
Petugas Damkar Kota Denpasar memadamkan api yang membakar gudang garmen milik PT Tomton Busana Garment Manufacturer and Exporter di Jalan Imam Bonjol No. 414, Banjar Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Jumat (15/8) pukul 10.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat terjadi di Denpasar, Jumat (15/8)

Gudang penyimpanan screen sablon dan kertas milik PT Tomton Busana Garment Manufacturer and Exporter di Jalan Imam Bonjol No. 414, Banjar Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, terbakar pukul 10.00 WITA.

Musibah tersebut menyebabkan bangunan gudang beserta isinya, baik sceen sablon maupun kertas ludes tanpa sisa.

“Perkiraan awal, PT Tomton Busana Garment Manufacturer and Exporter merugi kurang lebih Rp 50 juta,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Jumat (15/8).

Sebelumnya, dua saksi berinisial YA dan EJ hendak minum.

Namun, pada saat hendak minum, sekuriti dan karyawan PT Tomton Busana mencium bau seperti terbakar.

Awalnya saksi mengira ada yang membakar sampah.

Setelah dicek keluar, saksi melihat sudah ada api dan asap di bagian gudang.

Gudang penyimpanan screen sablon dan kertas milik PT Tomton Busana di Jalan Imam Bonjol No. 414, Denpasar, terbakar, Jumat (15/8) pukul 10.00 WITA
