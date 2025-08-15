JPNN.com

Nelayan Karangasem Hilang Misterius, Jukung Terombang-ambing di Gili Selang

Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:41 WIB
Nelayan Karangasem Hilang Misterius, Jukung Terombang-ambing di Gili Selang
Tim SAR bergerak melakukan pencarian nelayan Karangasem bernama I Made Sukra yang dilaporkan hilang di perairan Gili Selang, Seraya, Karangasem, Jumat (15/8). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Insiden horor penuh misteri terjadi di perairan utara Bali.

Seorang nelayan setempat diduga terjatuh dari jukung di Perairan Gili Selang, Desa Seraya Timur, Karangasem, Jumat (15/8).

Jukung kosong itu diketahui milik I Made Sukra, 50, nelayan setempat.

Kecurigaan muncul saat nelayan Karangasem menemukan sebuah jukung kosong terapung-apung, Jumat (15/8) pagi kurang lebih pukul 05.30 WITA.

Nelayan setempat sudah berupaya melakukan pencarian, tetapi tidak memberikan hasil.

"Laporan kami terima dari bapak Juli hari ini pukul 08.10 WITA.

Nelayan setempat atas nama I Made Sukra, usia 50 tahun belum kembali dari melaut," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya.

Informasinya, korban berangkat melaut seorang diri sekitar pukul 04.00 WITA dari Pantai Batu Menak Desa Seraya Timur menuju perairan Gili Selang.

Seorang nelayan setempat bernama I Made Sukra diduga terjatuh dari jukung di Perairan Gili Selang, Desa Seraya Timur, Karangasem, Jumat (15/8).
