Viral 3 Pelajar Jadi Dalang Curanmor di Bali, Menyasar Banyak TKP, BB Bejibun

Jumat, 15 Agustus 2025 – 07:09 WIB
Tiga orang pelajar berinisial AMIN, 17, asal Jember, Jawa Timur; BLZ, 18, asal Singaraja, Buleleng dan JNT, 17, asal Denpasar, diamankan polisi setelah terlibat curanmor di 15 TKP di Bali. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di Bali seperti tak ada habisnya.

Kali ini tiga orang pelajar berhasil ditangkap aparat kepolisian di Bali setelah beraksi di banyak tempat kejadian perkara (TKP).

Ketiga pelaku masing-masing berinisial AMIN, 17, asal Jember, Jawa Timur; BLZ, 18, asal Singaraja, Buleleng dan JNT, 17, asal Denpasar.

AMIN diamankan Polres Jembrana saat ke Jawa, sementara BLZ dan JNT diamankan di rumah temannya di Jalan Tukad Balian, Denpasar.

Aksi pencurian yang dilakukan tiga pelajar ini bahkan sempat viral dan menjadi bahasan warganet beberapa waktu lalu.

“Para pelaku diamankan pada 11 Agustus 2025 lalu,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, Jumat (15/8).

Penangkapan pelaku bermula dari laporan korban Irsan Pahrozi, 31, asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27 Juli 2025 lalu.

Korban kehilangan sepeda motor di area parkir tempat indekos di Jalan Gunung Ringin Raya No. 21, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat.

Tiga orang pelajar berhasil ditangkap aparat kepolisian di Bali setelah beraksi melakukan pencurian sepeda motor di banyak tempat kejadian perkara (TKP).
