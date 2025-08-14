Driver Ojol di Bali Meninggal Setelah Mengantar Tamu, Diduga Karena Kelelahan

JPNN.com

Seorang driver ojol Irwan Hermadi, 59, asal Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Tengah, meninggal dunia seusai mengantar tamu di kawasan Pantai Padang-Padang, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (13/8) sore kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar duka datang dari komunitas driver ojek online (ojol) di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.

Seorang driver ojol Irwan Hermadi, 59, asal Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Tengah, meninggal dunia seusai mengantar tamu, Rabu (13/8) sore kemarin.

Lokasi kejadian berada di sebelah timur sebuah hotel di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kuta Selatan, tepatnya di kawasan objek wisata Pantai Padang-Padang, Pecatu.

Korban meninggal dunia di pangkuan temannya, sesame driver ojol.

“Dugaan sementara korban meninggal dunia karena kecapekan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Kamis (13/8).

Menurut saksi berinisial ATK, sebelum meninggal korban baru selesai mengantar tamu.

Karena merasa lelah, korban berhenti di depan objek wisata Padang-Padang.

Beberapa teman driver ojol kemudian menghampiri dan menanyakan kondisi korban.

