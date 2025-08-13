Cewek Ukraina Penyelundup 2 Kg 4-CMC Ditangkap, Begini Kronologinya

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:57 WIB
Ilustrasi narkoba yang diamankan dari tangan tersangka. Foto: ANTARA/Frislidia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus penyelundupan narkoba kembali dibongkar aparat Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Gusti Ngurah Rai, Bali.

Kali ini seorang cewek cantik berkebangsaan Ukraina, Kateryna Vakarova alias KV, 21, berhasil diamankan setelah menyelundupkan narkoba jenis baru 4 – Chloromethcathinone (4-CMC).

Warga negara asing (WNA) itu ditangkap Minggu (3/8) lalu dengan barang bukti 2 kg narkotika jenis 4-CMC.

4-CMC adalah narkotika jenis baru yang merupakan keturunan dari katinon.

Zat ini dikenal dengan nama blue safir atau klefedron yang memiliki efek mirip dengan sabu atau ekstasi.

Di Indonesia, 4-CMC diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 1.

Ini artinya, penjualan, distribusi hingga penggunaannya dilarang secara hukum.

Penangkapan bule cantik ini bermula ketika tersangka mendarat di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai, Minggu (3/8) lalu.

