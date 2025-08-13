JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Berkas P21, Bule Australia Pemilik Kokain Segera Diadili, Terancam Hukuman Berat

Berkas P21, Bule Australia Pemilik Kokain Segera Diadili, Terancam Hukuman Berat

Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:13 WIB
Berkas P21, Bule Australia Pemilik Kokain Segera Diadili, Terancam Hukuman Berat - JPNN.com Bali
Kasus kepemilikan narkotika jenis MDMA dan kokain yang melibatkan bule Australia, Nelson Philip James, segera bergulir ke PN Denpasar, setelah dilimpahkan penyidik Polres Badung ke Kejari Badung, Rabu (13/8). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Kasus kepemilikan narkotika jenis MDMA dan kokain yang melibatkan bule Australia, Nelson Philip James, segera bergulir ke PN Denpasar.

Hal ini setelah penyidik Satnarkoba Polres Badung melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Badung, Rabu (13/8).

Barang bukti yang dilimpahkan antara satu plastik klip berisi narkotika jenis MDMA dengan berat 0,53 gram dan serbuk putih berisi narkotika jenis kokain seberat 0,85 gram.

Baca Juga:

Ikut dilimpahkan celana pendek kain warna cokelat, handphone merek iPhone dan motor NMax BM 4132 YY,

Berdasar pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari badung, berkas akhirnya dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di PN Denpasar.

“Seluruh berkas perkara atas nama Nelson Philip James telah dinyatakan lengkap,” ujar Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo, Rabu (13/8).

Baca Juga:

Penangkapan tersangka Nelson Philip James bermula ketika jajaran Polres Badung menggelar razia lalu lintas di Jalan Pererenan – Tanah Lot, Mengwi, Badung, Rabu (11/6) pukul 18.00 WITA.

Tersangka yang mengendarai motor NMax segera dihentikan polisi.

Kasus kepemilikan narkotika jenis MDMA dan kokain yang melibatkan bule Australia, Nelson Philip James, segera bergulir ke PN Denpasar, setelah dilimpahkan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule Australia bule australia narkotika MDMA kokain polres badung kejari badung pn denpasar Razia Lalu Lintas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali

    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU