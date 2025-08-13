Berkas P21, Bule Australia Pemilik Kokain Segera Diadili, Terancam Hukuman Berat

bali.jpnn.com, BADUNG - Kasus kepemilikan narkotika jenis MDMA dan kokain yang melibatkan bule Australia, Nelson Philip James, segera bergulir ke PN Denpasar.

Hal ini setelah penyidik Satnarkoba Polres Badung melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Badung, Rabu (13/8).

Barang bukti yang dilimpahkan antara satu plastik klip berisi narkotika jenis MDMA dengan berat 0,53 gram dan serbuk putih berisi narkotika jenis kokain seberat 0,85 gram.

Ikut dilimpahkan celana pendek kain warna cokelat, handphone merek iPhone dan motor NMax BM 4132 YY,

Berdasar pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari badung, berkas akhirnya dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di PN Denpasar.

“Seluruh berkas perkara atas nama Nelson Philip James telah dinyatakan lengkap,” ujar Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo, Rabu (13/8).

Penangkapan tersangka Nelson Philip James bermula ketika jajaran Polres Badung menggelar razia lalu lintas di Jalan Pererenan – Tanah Lot, Mengwi, Badung, Rabu (11/6) pukul 18.00 WITA.

Tersangka yang mengendarai motor NMax segera dihentikan polisi.