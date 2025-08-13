JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria 20 Tewas Dilindas Truk Boks di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Ngeri

Pria 20 Tewas Dilindas Truk Boks di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Ngeri

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:51 WIB
Pria 20 Tewas Dilindas Truk Boks di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Ngeri - JPNN.com Bali
Pria 20 tahun asal Manggarai, Jakarta tewas di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Selasa (12/8) kemarin. Foto: Facebook Seris Sergyo Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Selasa (12/8) kemarin pukul 13.00 WITA.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial YSK, 20, tewas dilindas truk boks saat menyalip di tempat kejadian perkara.

Kecelakaan maut itu membuat Jalan Imam Bonjol, Denpasar, macet panjang dari dua arah.

Baca Juga:

Tubuh korban yang tewas di tempat langsung ditutupi warga dengan kardus sambil menunggu mobil ambulans datang menjemput.

Kejadian bermula ketika korban YSK yang mengendarai motor Scoopy DK 6019 AFF melaju di TKP, dari arah utara ke selatan.

Posisi korban tepat berada di belakang truk boks B 9528 NXR yang dikendarai AP, 31.

Baca Juga:

Tepat di TKP, warga Manggarai, Jakarta Selatan, itu berusaha mendahului truk boks yang ada di depannya.

Namun, karena kurang hati-hati, korban bersenggolan dengan bodi truk bagian kiri.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial YSK, 20, tewas dilindas truk boks saat menyalip di tempat kejadian perkara di Jalan Imam Bonjol, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Jakarta pria jakarta truks boks Denpasar tewas Jalan Imam Bonjol Denpasar polresta denpasar kecelakaan maut

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali

    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU