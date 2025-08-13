Pria 20 Tewas Dilindas Truk Boks di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Selasa (12/8) kemarin pukul 13.00 WITA.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial YSK, 20, tewas dilindas truk boks saat menyalip di tempat kejadian perkara.

Kecelakaan maut itu membuat Jalan Imam Bonjol, Denpasar, macet panjang dari dua arah.

Tubuh korban yang tewas di tempat langsung ditutupi warga dengan kardus sambil menunggu mobil ambulans datang menjemput.

Kejadian bermula ketika korban YSK yang mengendarai motor Scoopy DK 6019 AFF melaju di TKP, dari arah utara ke selatan.

Posisi korban tepat berada di belakang truk boks B 9528 NXR yang dikendarai AP, 31.

Tepat di TKP, warga Manggarai, Jakarta Selatan, itu berusaha mendahului truk boks yang ada di depannya.

Namun, karena kurang hati-hati, korban bersenggolan dengan bodi truk bagian kiri.