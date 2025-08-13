JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ini Jerat Pasal KUHP untuk 20 Tersangka Penganiaya Prada Lucky, Berlapis?

Ini Jerat Pasal KUHP untuk 20 Tersangka Penganiaya Prada Lucky, Berlapis?

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:21 WIB
Ini Jerat Pasal KUHP untuk 20 Tersangka Penganiaya Prada Lucky, Berlapis? - JPNN.com Bali
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dengan kepala tertunduk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada ibunda Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey di Kupang, NTT. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, KUPANG - Penyidik Denpom IX/Udayana menetapkan 20 orang sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan anggota Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakangan Mere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggal dunia.

Penyidik saat ini masih mencari tahu peran 20 prajurit TNI AD dalam aksi penganiayaan tersebut.

"Dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa.

Baca Juga:

Nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dilansir dari Antara.

Beberapa pasal yang kemungkinan untuk menjerat tersangka di antaranya Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama sama.

Ada Pasal 351, yang berkaitan dengan penganiayaan, juga Pasal 354 yang sengaja melukai orang lain berakibat pada kematian.

Baca Juga:

"Ada juga Pasal 131, yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya," ujar Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan proses hukum yang akan dijalani tersangka terbuka untuk dipantau masyarakat.

Beberapa pasal yang kemungkinan untuk menjerat tersangka penganiaya Prada Lucky di antaranya Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama sama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Prada Lucky Chepril Saputra prajurit TNI AD Pasal KUHP kasus penganiayaan Kodam IX/Udayana Peradilan Militer Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto Mabes TNI Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

  2. Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor? - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

  3. Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU