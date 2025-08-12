JPNN.com

Selasa, 12 Agustus 2025 – 11:16 WIB
Update Kematian Prada Lucky! Pomdam Udayana Usut Peran 20 Tersangka, Rekonstruksi Segera
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto berjanji mengusut secara tuntas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya oleh seniornya. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, KUPANG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto berjanji mengusut secara tuntas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya oleh seniornya.

Mayjen TNI Piek Budyakto yang ditemui awak media seusai melayat ke rumah duka di Asrama Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kemarin (11/8) mengatakan kasus ini menjadi atensi pemerintah pusat.

“Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), telah memerintahkan dilakukannya pengusutan mendalam,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto dilansir dari Antara.

“Proses hukum akan dilakukan terhadap siapa pun yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan meninggalnya Prada Lucky," imbuh Pangdam Udayana.

Mayjen TNI Piek Budyakto memastikan bahwa perintah tersebut telah ditindaklanjuti sesuai prosedur di lingkungan TNI.

Dia mengatakan seluruh pihak yang diduga terlibat kini tengah menjalani pemeriksaan yang intensif di Polisi Militer.

Mayjen TNI Piek Budyakto memerintahkan Danpomdam IX/Udayana untuk berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menangani kasus tersebut.

“Proses pemeriksaan tengah berjalan dan rekonstruksi kejadian akan segera dilaksanakan,” kata Mayjen TNI Piek Budyakto.

